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Can Yaman sevgilisinin sevincine ortak oldu! Diletta Leotta ile İtalya'nın şampiyonluğunu kutladı!

İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın ülkesinin EURO 2020 şampiyonluğunun sevincine ortak olan Can Yaman sevgilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

Can Yaman sevgilisinin sevincine ortak oldu! Diletta Leotta ile İtalya'nın şampiyonluğunu kutladı!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final maçında karşı karşıya gelen İtalya ile İngiltere maçında Wembley'deki dev finalin normal ve uzatma dakikaları 1-1'lik beraberlikle tamamlanırken penaltı atışları sonucunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, tarihi bir şampiyonluk elde etti.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Şampiyonluk sonucu oyuncu Can Yaman, evlilik yolunda olduğu sevgisilisiyle birlikte yüzünü İtalyan bayrağının renklerine boyadı.

Can Yaman sevgilisinin sevincine ortak oldu! Diletta Leotta ile İtalya'nın şampiyonluğunu kutladı!

Öte yandan ünlü çift, Euro 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etmişti. Leotta, yine yüzünü İtalya bayrakları renginde boyamıştı. Can Yaman ise iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla poz vermiş ve sonuçta Türkiye kaybedince üzüntüsünü maskeyle saklanarak gizlemeye çalışmıştı.

Can Yaman sevgilisinin sevincine ortak oldu! Diletta Leotta ile İtalya'nın şampiyonluğunu kutladı!

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