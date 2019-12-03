Can Yaman'dan kadın hayranına dikkat çeken teklif! Gel arka odaya geçelim
İspanya'ya giden ve orada bir programa katılan oyuncu Can Yaman soruları yanıtlarken kadın bir hayranından soru geldi: "Bu dünyadan olduğunu kanıtlar mısın" sorusuna üzerine "Arka odaya geçelim" dedi
Erkenci Kuş dizisi ile yıldızı patlayan ve adından sıkça bahsedilen Can Yaman İspanya'ya gittiği sırada bir programa konuk oldu. Kadın hayranından gelen soruya ise ilginç bir cevap verdi.
"BU DÜNYADAN OLDUĞUNU KANITLAYACAK BİR ŞEYLER ANLATIR MISIN?"
Gittiği her ülkede kadın hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Can Yaman, son olarak İspanya'da hayranlarıyla buluştu. Yaman'ın İspanyol kadına verdiği cevap stüdyoda ilginç anlara sebep oldu. Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.
"ARKA ODAYA GEÇELİM KANITLAYAYIM"
Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi. Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.
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