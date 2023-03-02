Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 82 metre uzunluğundaki ‘Klausen’ isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Gemi römorkör refakati eşliğinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

Kocaeli'den Arnavutluk'a giden, 82 metre uzunluğundaki ‘Klausen’ isimli kargo gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Uzunburun mevki açıklarında makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi makine arızası yaptı

GEMİLER ARIZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Kurtarma-3’ ve ‘Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

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