Çanakkale Boğazı’nda tanker makine arızası yaptı: Karanlık Liman demir bölgesine çekildi

Malta’dan Tuzla’ya giden 102 metre uzunluğundaki ‘Santa Lucia’ isimli tanker, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kepez açıklarında makine arızası yaptı.

GEMİLER ARIZA HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.