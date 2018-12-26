Çanakkale Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, aracın kasasında 2 ton kum midyesi bulundu.

Yasak olarak avlandıkları belirlenen midyeler tekrar denize dökülürken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen M.S, V.T. ve H.Ç'ye "Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplam 3 bin 966 lira idari para cezası kesildi.