İstanbul1 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Çanakkale Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

Çanakkale Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.

Çanakkale Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.

Operasyonda, aracın kasasında 2 ton kum midyesi bulundu.

Yasak olarak avlandıkları belirlenen midyeler tekrar denize dökülürken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen M.S, V.T. ve H.Ç'ye "Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplam 3 bin 966 lira idari para cezası kesildi.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.