Çanakkale Gelibolu ilçesinde kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kaçak avlanan 2 ton kum midyesi ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle feribot iskelesindeki ticari bir araca operasyon düzenledi.
Operasyonda, aracın kasasında 2 ton kum midyesi bulundu.
Yasak olarak avlandıkları belirlenen midyeler tekrar denize dökülürken, kaçak avcılık yaptıkları belirlenen M.S, V.T. ve H.Ç'ye "Su Ürünleri Kanununa muhalefet" suçundan toplam 3 bin 966 lira idari para cezası kesildi.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.