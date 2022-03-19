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Çanakkale Köprüsü'nü beğenmemişlerdi! CHP'den mühendislik harikası köprü! "Utanmadınız mı?"

Antalya Belediyesi'n,in övünerek paylaştığı derme çatma köprü, sosyal medyada alay konusu oldu.

Çanakkale Köprüsü'nü beğenmemişlerdi! CHP'den mühendislik harikası köprü! "Utanmadınız mı?"

Çanakkale Köprüsü'nün açılışından önce ve sonra, Millet İttifakı'nın olumsuz yorumları gündeme yansıdı. Türkiye'nin göz bebeği olan, simgelerin köprüsünü beğenmeyen ve eleştiride bulunan CHP'nin, bugün paylaştığı tasarım harikası köprü sosyal medyada alay konusu oldu. Antalya Belediyesi'nin paylaştığı tuğladan yapılma köprüye vatandaştan tepki geldi.

Çanakkale Köprüsü'nü beğenmemişlerdi! CHP'den mühendislik harikası köprü! Utanmadınız mı?

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

CHP'li Antalya Belediyesi, Çanakkale Köprüsü'nün açılışı üzerine, kentte yenilenen köprüyü paylaşarak övününce, vatandaştan "Çanakkale Köprüsü'nün açılışı üzerine bu köprüyü paylaşırken utanmıyor musnuz?" yorumları geldi. Öte yandan, "Tüm köprülere laf ettikten sonra benim yaptığım köprü" şeklinde komik yorumlar da dikkat çekti.

Çanakkale Köprüsü'nü beğenmemişlerdi! CHP'den mühendislik harikası köprü! Utanmadınız mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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