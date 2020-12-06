Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!

Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle eniştesiyle tartışan 72 yaşındaki Kazım V., Nusret Adıgüzel'in başına defalarca demir çubukla vurdu.

AKLI BAŞINA GELİNCE OĞLUNU ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Nusret Adıgüzel’i kanlar içinde yerde gören Kazım V., panikleyerek durumu oğluna anlattı. Olay yerine gelen oğlu, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Nusret Adıgüzel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Nusret Adıgüzel’in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eniştesini öldüren cinayet zanlısı Kazım V. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.