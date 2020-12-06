Diyarbakır'da peş peşe feci kaza! 3 ağır 6 kişi yaralandı! Aralarında polis de var...Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 6 Aralık 2020 Pazar | Süper Loto bilet sorgulama ekranıSevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel bastı! Çırılçıplak soyunduHasan Mezarcı kimdir? Mesih Hasan Mezarcı nereli, kaç yaşında mesleği ne?6 Aralık Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Hasan Mezarcı öldü mü? Hasan Mezarcı nasıl öldü?İş arkadaşına baygınken tecavüz edip çıplak fotoğraflarını çekti!Sağlık Bakanlığı'ndan son veriler geldi! İşte İstanbul'un ilçe ilçe korona haritasıMuğla'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişi polise saldırdı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!

Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!

Çanakkale'nin Çıplak kötünde eniştesi Nusret Adıgüzel (72) ile tartışan Kazım V. (72) eline aldığı demir çubukla dehşet saçtı. Eniştesini başına vura vura öldüren Kazım V. ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!

Sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, bilinmeyen bir nedenle eniştesiyle tartışan 72 yaşındaki Kazım V., Nusret Adıgüzel'in başına defalarca demir çubukla vurdu.

AKLI BAŞINA GELİNCE OĞLUNU ARAYIP YARDIM İSTEDİ

Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Nusret Adıgüzel’i kanlar içinde yerde gören Kazım V., panikleyerek durumu oğluna anlattı. Olay yerine gelen oğlu, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Nusret Adıgüzel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Nusret Adıgüzel’in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eniştesini öldüren cinayet zanlısı Kazım V. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!Çanakkale'de dehşet... Eniştesini başına demir çubukla vura vura katletti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT