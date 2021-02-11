Buse Arıcı kimdir? Buse Arıcı'nın TFF'de görevi ne? Babası kimdir?Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman 2021? Son 16 maçları tek maç mı? Hangi takımlar eşleşti?Prof. Dr. Hasan Tezer kimdir? Prof. Dr. Hasan Tezer kaç yaşında, nereli?Can Aydoğmuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapıyor?TFF 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? TFF 1. Lig 21. programıMEB EKYS başvuruları son gün ne zaman 2021? MEB EKYS başvuru şartları neler?11 Şubat Perşembe su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSU - İSUÇanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!Müge Anlı canlı yayını bugün 11 Şubat Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEİpek Kuşçu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Kitapları nelerdir?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!

Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!

Son günlerde yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası, Çanakkale'de şimdiden kendisini gösterdi. Bu kapsamda deniz ulaşımında tehlike sezen yetkililer, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, Çanakkale’de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

GESTAŞ'IN TÜM SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT