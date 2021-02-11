Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, Çanakkale’de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.

GESTAŞ'IN TÜM SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.