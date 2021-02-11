Çanakkale'de deniz ulaşımına lodos engeli: Gökçeada ve Bozcaada'ya tüm seferler iptal edildi!
Son günlerde yurdu etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgası, Çanakkale'de şimdiden kendisini gösterdi. Bu kapsamda deniz ulaşımında tehlike sezen yetkililer, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, Çanakkale’de etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.
GESTAŞ'IN TÜM SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor.