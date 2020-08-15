Çanakkale'de orman yangını!

AA'nın haberine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarara uğradı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Hacıgelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan 3 helikopter, karadan da 11 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahalede bulundu.

Kısa bir süre içinde kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması da başlatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeden geçerek yangını koordine etti.

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hacıgelen mevkisindeki orman yangınını havadan koordine ettiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."