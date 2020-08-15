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Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'de orman yangını!

AA'nın haberine göre  Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarara uğradı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Hacıgelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine ulaşan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan 3 helikopter, karadan da 11 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahalede bulundu.

Kısa bir süre içinde kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması da başlatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeden geçerek yangını koordine etti.

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Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hacıgelen mevkisindeki orman yangınını havadan koordine ettiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."

Kübra Kaçmaz
Editör


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