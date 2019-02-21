Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.23'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5,10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale'nin yanı sıra İstanbul'da da hissedildi.

Depremin en yoğun hissedildiği Ayvacık ilçesi Tartışık köyü muhtarı Alaattin Demir, çok şiddetli şekilde sallandıklarını söyledi. Muhtar Demir, köyde bazı binalarda çatlarlar oluştuğunu yaralanan ya da ölen olmadığını bildirdi.