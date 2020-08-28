Kuzeybatı Anadolu'da yer alan antik şehir Çanakkale deyince birçoğumuzun aklına ilk şehitlik geliyordur muhtemelen. Peki size, bu şehirdeki ilk yerleşimlerin 6000 yıl öncesine dayandığını söylesek? Çanakkale'de o zaman yaşayan kişiler hakkında pek kalıntı olmadığından bu kişiler hakkında bilgi yok elimizde. Ama başka birçok konuda sizi bilgilendirecek detaylar var haberimizde. Çanakkale'nin neyi meşhur? Çanakkale'de ne yenir? Gezilecek yerler? Çanakkale nüfusu. Çanakkale hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

ÇANAKKALE'NİN NEYİ MEŞHUR? ÇANAKKALE'DE NE YENİR?

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA

Çanakkale gibi bir sahil kentinde yenmesi gereken ilk şey deniz ürünü olmalı diye düşündük. Özellikle sardalyayı şekilden şekle sokan Çanakkalelilerden Türk mutfağına müthiş bir jest olmuş bu yemek. balıklar temizlenip tuzlanır ve daha sonra karabiber, tuz ve zeytinyağı ilave olunduktan sonra yapraklara sarılır.

BALIK ÇORBASI

Gelibolu'da her lokantada tüketebileceğiniz bu lezzet, son zamanlarda tüm ülkeye yayılmış durumda. Ön yargılarını bir kenara bırakıp deneyenleri asla pişman etmeyen balık çorbası, kırlangıç, mezgit, çarpan gibi balıklarla yapılıyor.

PİRUHİ

Çanakkale'nin mantısı diye bilinen bu yemek, hamurun açıldıktan sonra küçük parçalar halinde kesilmesi ardından da içerisine maydanoz ve lor peyniri karışımının eklenerek kapatılması ile yapılır. ÇAnakkale'de misafiri olabileceğiniz bir ev varsa size mutlaka sunulur orada.

MEVLEVİ TATLISI

Çanakkale'de en çok tüketilen tatlı desek yanlış olmaz herhalde. Hindistancevizi, kakao ve haşhaş tohumları ile birçok meyve ve kuruyemişin birleşiminden oluşur.

GELİBOLU BÖREĞİ

Gelibolu'ya has bu lezzetin iç harcında sadece soğan, kabak ve baharat kullanılır. Genelde hazır yufkayla yapılan bu börek, Geliboluluların vazgeçilmezidir.

ÇANAKKALE'DE GEZİLECEK YERLER

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANITI

Çanakkale gezi listesinde ilk sırayı şehitliğe ayırmak istedik. Yaklaşık 42 m yüksekliğindeki anıt, 1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı’nda kaybettiğimiz askerlerin anısına 1954'de yapılmaya başlanıyor ve 1960'da tamamlanarak ziyarete sunuluyor.

ASSOS ANTİK KENTİ

Sokrates’in yaşadığı ve ilk felsefe okulunun kurulduğu yer olarak da anılan Assos'un tarihi Milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanıyor. Denizden 250 m yükseklikteki kayalıklar üzerinde kurulu olan bu antik kent, Athena Tapınağı, amfi tiyatro, nekrapol ve Gymnasium gibi çeşitli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor.

TRUVA ANTİK KENTİ

Çanakkale'ye kadar gidip de Troya olarak da bilinen Truva'yı görmeden dönmek olmaz. 1870ler de Alman arkeologlar tarafından keşfedilen ve tarih boyunca doğal afetler sebebiyle 9 kere yıkılmış olan kent, tekrar inşa edilmiştir.

KİLİTBAHİR KALESİ

1452’de Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardım edilmesini önleyebilmek için Çanakkale’nin karşısındaki Kilitbahir Köyü’nde yaptırdığı kale olan Kilitbahir, Eceabat’ta Çanakkale denizine bakan bir tepede bulunur.

ANZAK KOYU

600 metre uzunluğundaki bu koy, temiz kumsalıyla göz dolduruyor ve , 25 Nisan 1915 sabahında Anzakların çıkarma yaptığı koy olarak biliniyor.

Afyon, 2005 yılında verilen ismiyle Afyonkarahisar, gece ayazıyla, kaymağıyla, sucuğuyla, mermeriyle hepimizin aklında belli bir yere sahiptir zaten. Sert iklimi nedeniyle bulunduğu bölgeyi ilk kez duyan birçok kişi, Afyon'un Ege Bölgesi'nde yer aldığına inanmayarak bunu teyit etmiştir diye tahmin ediyoruz. Peki bu gıda ve mermer alanında ün yapmış Afyon'un nesi meşhur? Afyon'da ne yenir? Gezilecek yerler... İşte ayrınltılar...

HAKKINDA: Çanakkale, 9.955 kilometrekare yüz ölçümü ve 546.223 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 0,28 oranında yani 1.495 kişi artan nüfusu, 272.097 (%50.19) erkek ve 270.060 (%49.81) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 54 olarak saptanmıştır.