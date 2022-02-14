Canan Barlas kimdir? Kaç yaşında, nereli? Canan Barlas'ın biyografisi

A Haber'de meslek hayatına devam eden Canan Barlas'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Gazeteci Mehmet Barlas'ın eşi gazeteci Canan Barlas'ın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Canan Barlas kimdir? Kaç ya şında, nereli? İşte Canan Barlas'ın biyografisi...

CANAN BARLAS KİMDİR?

75 yaşındaki Barlas, 1946 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Asıl adı Mecbure Canan Barlas’dır. Kandilli Kız Lisesinden 1963 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1967 yılında mezun oldu.

Cumhuriyet gazetesi, Hürriyet, Politika, Vatan, Güneş, Milliyet, Yeni Yüzyıl gazetelerinde ve Gelişim Yayınları'nda çalıştı. Haftalık Siyasi Pazar Postası gazetesini çıkardı.

1967 yılında Cumhuriyet gazetesinde stajyer olarak çalışmaya başladı. O yıllar aynı gazetede çalışan Mehmet Barlas ile tanıştı ve 3 ay içinde evlenince ‘Aynı gazetede karı koca olmak zor’ der Mehmet Barlas. Sosyoloji eğitimi alan Canan Barlas, gazeteyi bırakır, psikolog olarak çalışmaya başlar. Fakat gazetecilik yapmak isteyen Canan Barlas, bir müddet sonra 1969 yılında Hürriyet gazetesinde çalışmaya başlar.

1968 yılından beri gazeteci Mehmet Barlas ile evlidir. Ela Barlas Anter adında bir kızı ve Cemil Barlas adında bir oğlu vardır. 63 kişilik Akil insanlar listesine girmiş olan Can Paker abisidir.

Canan Barlas, A Haber’de 'Canan Barlas ile Gündem' programını yapmaktadır.

CANAN BARLAS KİTAPLARI

2012 - Babıâli'den Çiftetelliye

2012 - Her Şey Hiçbir Şeymiş

2008 - Ben Atlı Hassas Hayata Dokunmak İstedim

2008 - Torunlarıma Anlatamadığım Karmaşık Masallar

2007 - Eğreti Burjuvalar

2002 - Bab-ı Ali'den Çiftetelli'ye Türk Medyasının Kartelleşme Öyküsü

Canan Barlas Seti (2 Kitap Takım)