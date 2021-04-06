Star TV ekranlarında yayımlanan Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Canan Ergüder hastalığı sebebiyle diziden ayrıldı. Peki Canan Ergüder'in hastalığı ne? Canan Ergüder'in öldü mü, sağlık durumu nasıl?

CANAN ERGÜDER'İN HASTALIĞI NE?

Ünlü oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığı öğrenildi. 3 çocuk annesi Canan Ergüder başrol oynadığı diziden affını istedi.

CANAN ERGÜDER'İN ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

43 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Eşi Kenan Ece ve ailesinin de meme kanseri tedavisine başlayan Canan Ergüder'in büyük destekçisi olduğu aktarıldı. Moralinin iyi olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun yakın zamanda kemoterapi alacağı belirtildi.

Canan Ergüder, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım,

Niyetim sizlere Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara dizisi ekip arkadaşlarıma, Star TV'ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapıma'a çok teşekkür ederim.”

Güllerin Savaşı, Menajerimi Ara gibi bir çok ünlü dizide rol alan Canan Ergüder'in biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Canan Ergüder kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Hangi dizilerde rol aldı?