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Canan Kaftancıoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı. Yargılama sonrası Yargıtay 3. Ceza Dairesi,  6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Peki Canan Kaftancıoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi mi?

Canan Kaftancıoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi mi?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi mi? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

CANAN KAFTANCIOĞLU KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Daire, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret'ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak'tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

Canan Kaftancıoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi mi?

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA SİYASİ YASAK GETİRİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıma hakkı var. Kaftancıoğlu'nun AYM'ye başvuruda bulunması bekleniyor.

Konuyla ilgili CHP'den de açıklama geldi.

Canan Kaftancıoğlu kaç yıl hapis cezası aldı? Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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