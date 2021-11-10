Canan Kaftancoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı tepki çekti! Atatürk'ün adını anmadı! Sosyal medyada linç edildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83.yıl dönümünde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu'nun paylaşımında Atatürk'ün adını kullanmaması tepki çekti.

ATATÜRK'ÜN ADINI ANMADI

Kaftancıoğlu paylaşımında," An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek…Daima işaret ettiği gibi; Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle… " ifadelerine yer verdi.

An(la)mak için, olmazsa olmazımız izinden gitmek…



Daima işaret ettiği gibi;

Akılla, bilimle, inançla, umutla, çalışmayla ve sonsuz hasretle… #10Kasım pic.twitter.com/JP4i9wBeeM — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) November 9, 2021

KAFTANCIOĞLU'NA TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Kaftancıoğlu paylaşımına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarının görüşleri şöyle:

- Bu söylediklerinin bir tanesi bile ne sende ne de partinde yok ki. Sadece Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ün resmine, heykeline sığınmayla olmaz bu işler....

-Canan hanım çok zorlama olmuş, başka resim bulamadınız mı, Ulu Önder Atatürk demek çok mu zor geliyor.

- Hanımefendi önce siz "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganından rahatsız olmayın.

- Şiir yazdın mı ismine söylemek istemediğin Mustafa Kemal Atatürk'e.

- Henüz Atatürk diyemeyen 10 Kasım'da Atam'ı anmasın.

-Atatürk ün izinden CHP olarak Tezkereye hayır diyerek mi gittiniz?

Atatürk ün Kürdistan Hayali mi vardı? Biz bilmiyoruz, siz biliyorsunuz?

- ATATÜRK'ü ağzınıza alacak en son kişisiniz.Hatta hiç bir şekilde almanıza izin vermeyeceğiz.

- Atatürk'ün Yolundan giden bir tane CHP li görmedim. Ülkeye hizmet değil ihanet içinde olan baya bir gördüm ama...

Atatürk demek çok mu zor. Suç sende değil seni bu göreve layık görende. Başka adam yok yani. Yalandan iki yazı yazmakla olmaz. Önce adam gibi Mustafa Kemal ATATÜRK yazabilmelisin. Yazıklar olsun.

-Şu kadına Atatürk dedirtemiyorsunuz ya yazıklar olsun. Kadın Cumhuriyet bayramımızı bile kutlamadı.

- Sizleri anlamakta zorlanıyorum, kimin izindesiniz. Bir tek insanın izinde olmak, size nereye getirdiğine bakın, Çıkmaza. oysa birlik , ortak akıl, bilim, bunun izni tutsanız, belki de daha iyi yerlerde olurduk. Atatürk hiç bir zaman benim iznimi sürün, demedi.

-Diyanetten Atatürk'ü anmasını bekliyoruz, Koskoca CHP İL bşk Atatürk ismini ağzına almıyor yazık çok yazık.

-Canan yarın biz ulu önder Atatürk'ü anacağız, sen kimi anacaksın ? Atatürk diyebilirmisin? diyemezsin o yüzden rol yapma , çok yapmacık oluyor, sen yat uyu , rahatını bozma.