Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! "Bunları sakın evinizde kullanmayın, zehir saçıyorlar"

Prof. Dr. Canan Karatay ev temizliğinde kullanılan temizlik ürünlerinin birçok kimyasal içermesinden dolayı sağlık için büyük bir risk oluşturduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

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Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! "Bunları sakın evinizde kullanmayın, zehir saçıyorlar"

Sağlık ve beslenmeyle ilgili verdiği tavsiye ve önerilerle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay bu sefer bambaşka bir konu için konuştu. Karatay, ev hanımlarının günlük olarak temizlik için kullandığı deterjan, sünger gibi ürünlerdeki tehlikelerden bahsederek uyarılarda bulundu.

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bunları sakın evinizde kullanmayın, zehir saçıyorlar'

"EVLERİNİZE SOKMAYIN"

Sözlerine "Hanımlar fıttırmış, kusura bakmasınlar" şeklinde başlayan Canan Karatay temizlik ürünleri için "Evler deterjanla dolu. En büyük zehir bunlar! Evlerinize sokmayın” şeklinde uyarıda bulundu.

Evlerde bulaşıklar için sünger yerine bez kullanılması önerisinde bulunan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Dikkat edilmeli, bulaşık süngerlerini sık sık değiştirmek gerekli." dedi.

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bunları sakın evinizde kullanmayın, zehir saçıyorlar'

VÜCUTTAKİ HÜVCRELERİN DNA'SI BOZULUYOR

Temizlik ürünlerinin birçoğunun DNA'yı bozan kimyasallar ile üretildiğini belirterek "Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA’sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA’nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın." ifadelerine yer verdi.

Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Bunları sakın evinizde kullanmayın, zehir saçıyorlar'

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