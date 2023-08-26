Canan Karatay'dan yine çok şaşırtan açıklamalar! Bildiklerinizi unutun! Yazın sık tükettiğiniz meyveleri bir kez daha gözden geçirin

İnsanlar sağlıklı bir yaşam için mevsim şartlarına ve yiyeceklerine göre beslenmek zorunda oldukları için her mevsim geldiğinde nasıl beslenecekleri, hangi gıdalar alması gerektiği konusunda hem bilgisiz hem de kararsız kalıp sağlıklarından olma riski ile karşı karşıya geliyorlar.

Özellikle yaz mevsiminde şeker hastalarının şeker içerikli yiyeceklerden uzak durması gerekiyor. Gıda ve yiyecek konusunda uzman bir isim olan yaptığı açıklamalarla adeta sağlık alanında bildiklerimizi bize unutturan Beslenme Uzmanı Prof. Canan Karatay, yine çok şaşırtan bildiklerimizi unutturacak, yazın sık tükettiğiniz meyveleri bir kez daha gözden geçirmemiziağlayacak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ünlü Beslenme Uzmanı Prof. Canan Karatay, yaptığı açıklamada özellikle yaz aylarında Şeker hastalarını uyararak, şeker oranı çok yüksek Kiraz'ın şeker hastaları için çok tehlikeli olduğunu, bunun yerine Vişne'nin çok faydalı bir meyve olduğunu belirtti. Karatay, yine yazın çok tükettiğimiz meyvelerden biri olan genetiği değiştirildiği için çok tehlikeli olan Nektari'nin yerine ise Zerdali'nin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Beslenme Uzmanı Prof. Canan Karatay, yaz aylarının çok tercih edilen meyvelerinden biri olan Kayısı'nın asla tüketilmemesi gerektiğini onun yerinde Zerdali'yi tercih etmemiz gerektiğini, yine yazın tükettiğimiz bir yiyecek olan Böğürtlen'in yerine de Müldür Eriği'nin çok daha faydalı olacağını belirtti

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ARA ÖĞÜN YEMKLERİNİ KESİNLİKLE KALDIRIN

Beslenme Uzmanı Prof. Canan Karatay, zayıflamak için önerilen ara öğün yemeklerinde kesinle yapılmamasını, yemeğin düzenli zamanlarda az ve öz bir şekilde yapılmasını önerdi.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA KESİNLİKLE MEYVA YEMEYİN

Beslenme Uzmanı Prof. Canan Karatay yine çok çarpıcı bir tesbit te bulunarak Türk milletinin çok sık yaptığı akşam yemeğinden sonra meyve yemenin çok tehlikeli ve sakıncalı olduğunu belirterek, o saatte yenilen meyvelerin vücut ta ki şeker oranını oldukça yükselttiği ve bu durumun uyku halinde daha da çok tehlike yaratacağını açıkladı.

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