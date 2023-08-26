Bildiğiniz renkleri unutun! iPhone 15, 5 farklı renkle görücüye çıkmaya hazırlanıyor! Yeni turuncu rengi canlar yakacak!

Apple'ın önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeyi planladığı iphone 15 modeli için renk seçenekleri ve özellikleri hakkında her gün teknoloji bloglarında yeni bir iddia ortaya atılıyor. Peki gerçekte iPhone 15 hangi renklerle tüketicilerle buluşacak? tüm detaylar haberimizde.

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Bildiğiniz renkleri unutun! iPhone 15, 5 farklı renkle görücüye çıkmaya hazırlanıyor! Yeni turuncu rengi canlar yakacak!

Her yıl Eylül ayında çok gösterişli bir etkinlikle yeni modellerini piyasaya süren Apple, 2023 yılının sonlarında bu kez iPhone 15'i piyasanın beğenisine sunacak.

İphone 15 dair şirketten renklerine dair kesinlikle bir bilgi sızmazken pek çok teknoloji bloglarında renk seçenekleri kamera özellikleri hakkında iddialar ortaya atılıyor.

Bu konu rüştünü ispatlamış olan ünlü teknoloji bloglardan Shiftdelete önemli bir haber imza attı. Yapılan haberde şirketin piyasaya farklı 5 renkte sunacağını iddia edilirken altın renk seçeneğinin kaldıracağı ifade edildi.

apple-03.jpg

Yakın zamanda tanıtılacak olan iPhone 15 serisi eylül ayında yapılacak etkinlikle belli olacak. Ancak piyasada şimdilik bu renklerle geleceği bilgisi hakim.

İşte o renkler şu şekilde:

  1. Gece Yarısı/Siyah
  2. Yıldız Işığı/Beyaz
  3. Sarı
  4. Mavi
  5. Turuncu/Mercan reng

iphone-15-renk-secenekleri.jpg

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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