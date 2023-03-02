Canario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Canario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Canario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Canario 25 Ekim 1989 tarihinde Palencia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alberto Castaño Luis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Canario Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport-Management yapmaktadır. Canario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Canario'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Canario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Canario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Canario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Canario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Palencia

30 Ekim 2012 yılında Cristo Atlético

1 Ocak 2013 yılında RCD Espanyol B

9 Ağustos 2014 yılında CE L'Hospitalet

26 Temmuz 2015 yılında Sestao River

9 Temmuz 2016 yılında CD Ebro

4 Ocak 2017 yılında CD Toledo

3 Ocak 2018 yılında Atl. Baleares

26 Ocak 2023 yılında Córdoba CF

Canario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Canario şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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