Akraba ziyaretine koronada davet edildi! 7 evde 30'dan fazla kişi karantinada!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emin Saraç'ın cenaze törenine katıldıSON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze sınav açıklaması!Ataşehir'de pitbull dehşeti! Kız çocuğu canının zor kurtardıCandaş Tolga Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?Güney Kore'de akılalmaz olay! 30 yıl önce ölmüş annesini çatı katındaki varilde saklamış!Ekranların sevilen programı 'Milyoner' final mi yapıyor? Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde mi yer alacak?ABD'de felaketin eşiğinden dönüldü! Patlayan uçağın motoru evin üstüne düştüDr. Mehmet Öz'den evden çalışanlar için 5 sağlıklı beslenme önerisiAntalya’dan gelen görüntüler pes dedirtti: Kısıtlamayı hiçe sayıp diskoda eğlence gecesi düzenlediler!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Candaş Tolga Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?

Candaş Tolga Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya üzerinden yaptığı ve resmi yetkililere dayandırdığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs sebebiyle esnaf için uygulanan kısıtlama kararlarının esnetileceği belirtildi.

Candaş Tolga Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, heyecanla beklenen ksııtlamaların kaldırılmasına ilişkin bilgilere yer verdi. Resmi yetkililerle yaptıüı görüşmelere dayandırdığı paylaşımında hükümetin 1 Mart'ta hayata geçirmeyi planladığı kısmi gevşemenin detaylarının bu hafta içi netleşeceğini belirten Işık, görüştüğü yetkililerin özellikle sokağa çıkma yasağı konusunda, İstanbul'da mart ayının erken olacağını belirttiklerini söyledi. 

Işık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle: 

Tolga Candan Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptıüı açıklama ile artık pozitif vaka sayılarının haftalık olarak il bazında da verileceğini belirtmiş ve dört renkli vaka haritasının ayrıntılarını paylaşmıştı. Bu kapsamda 8 - 14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayılarının olduğu harita, Sağlık Bakanlığınca yönetilen resmi web sitesinde paylaşıldı.

Bakan Koca, illerin risk durumuna göre çeşitli renklerle temsil edileceğini ifade ederek, mavi renge sahip illerin düşük riskli olduğunu ve bu illerde normallşemeye gidileceğini; sarı illerdeki risk oranının orayı temsil edeceğini, turuncunun yüksek ve kırmızı rengin ise çok yüksek riskli iller için kullanılacğaını belirtti.

Tolga Candan Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT