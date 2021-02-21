Candaş Tolga Işık açıkladı: İstanbul'da kısıtlamalar gevşeyecek mi?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, heyecanla beklenen ksııtlamaların kaldırılmasına ilişkin bilgilere yer verdi. Resmi yetkililerle yaptıüı görüşmelere dayandırdığı paylaşımında hükümetin 1 Mart'ta hayata geçirmeyi planladığı kısmi gevşemenin detaylarının bu hafta içi netleşeceğini belirten Işık, görüştüğü yetkililerin özellikle sokağa çıkma yasağı konusunda, İstanbul'da mart ayının erken olacağını belirttiklerini söyledi.

Işık'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle:

Hükümet mart ayı için esnafı rahatlatmaya yönelik kısmi bir gevşeme planlanıyor. Bu hafta içi detayları netleşecek. Ancak konuştuğum tüm yetkililer, "Haftasonu ve gece sokağa çıkma yasağını -özellikle İstanbul'da- tamamen kaldırmak için mart erken" diyor. Bilginize... — Candaş Tolga Işık (@ctisik) February 21, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptıüı açıklama ile artık pozitif vaka sayılarının haftalık olarak il bazında da verileceğini belirtmiş ve dört renkli vaka haritasının ayrıntılarını paylaşmıştı. Bu kapsamda 8 - 14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen pozitif vaka sayılarının olduğu harita, Sağlık Bakanlığınca yönetilen resmi web sitesinde paylaşıldı.

Bakan Koca, illerin risk durumuna göre çeşitli renklerle temsil edileceğini ifade ederek, mavi renge sahip illerin düşük riskli olduğunu ve bu illerde normallşemeye gidileceğini; sarı illerdeki risk oranının orayı temsil edeceğini, turuncunun yüksek ve kırmızı rengin ise çok yüksek riskli iller için kullanılacğaını belirtti.