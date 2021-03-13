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  3. Candaş Tolga Işık yazdı! Kurallara uyulmadı, kabinede değerlendirilecek: Kafe ve restoranlar paket servise mi dönüyor?

Candaş Tolga Işık yazdı! Kurallara uyulmadı, kabinede değerlendirilecek: Kafe ve restoranlar paket servise mi dönüyor?

Gazeteci Candaş Tolga Işık, restoran, kafe vb. işyerlerine yapılan denetimlerde yüzde 50 kapasite kuralına uyulmadığının tespit edildiğini ifade ederek, kabine toplantısında Ramazan ayının sonuna kadar bu işyerlerinin paket servise dönmesinin değerlendirileceği söyledi.

Candaş Tolga Işık yazdı! Kurallara uyulmadı, kabinede değerlendirilecek: Kafe ve restoranlar paket servise mi dönüyor?

Koronavirüs salgında tedbirlerin sıkı tutulduğu dönemde uzunca bir süre kapalı tutulan kafe, restoran ve lokantalar gibi işyerleri için normalleşme süreciyle birlikte yeni kararlar alınmıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının genelgesiyle çok yüksek riskli iller kategorisinde bulunan iller dışında kalan yerlerde  HES kodu sorgulamasıyla açılan kafe ve restoranlarda için belirlenen yüzde 50 kapasite sınırına uyulmadığı yapılan denetimlerde tespit edildi.

Bu duruma ilişkin olarak aldığı bilgileri sosyal medya hesabından yazan Gazeteci Candaş Tolga Işık," Restoran, kafe, vb... denetimlerinde büyük oranda yüzde 50 kapasite kuralına uyulmadığı tespit edildi. Muhtemelen ilk Kabine toplantısında bu durum il bazında hasta sayılarıyla gündeme gelecek ve Ramazan ayı sonuna kadar yine sadece paket-siparişe dönülmesi değerlendirilecek!" ifadelerini kullandı. 

Candaş Tolga Işık yazdı: Kabinede kafe ve restoranların paket siparişe dönmesi değerlendirilecek

Tayfun Altuntaş
Editör
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