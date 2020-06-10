Caner Çalışır kimdir? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ünlü fenomen DJ Caner Çalışır sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu acı ölüm gündemde bomba etkisi yarattı. Peki Caner Çalışır kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? işte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı..

CANER ÇALIŞIR KİMDİR?

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Fenomen Caner Çalışır'ın hayatı merak ediliyor. Çalışır 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Caner Çalışır, Radyo elevizyon bölümünden mezun oldu. Vine'daki videolarıyla bilinse de Hakan Kakız ile TV ve sosyal medya dünyasına adım attı.

O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi dizilerde rol alan Çalışır, komedyen Okan Bayülgen ile de çalışmalar yürüttü. Diğer yandan fenomen isim Dj olarak çalışıyordu. Caner Çalışır, Kanl D'nin başarılı çalışmalarından Benimle Söyle adlı yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır, 2016 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süre hastanede tedavi görmüştü ve 10 Haziran 2020 tarihinde de geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

CANER ÇALIŞIR KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ?

Sosyal medya fenomeni ve Dj Caner Çalışır 31 yaşında bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

CANER ÇALIŞIR VİDEOLARI