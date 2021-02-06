Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a: Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın 54. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçti. Büyük derbinin 75'inci dakikasında Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol 'VAR' kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

CANER ERKİN HAKEME ÖFKE KUSTU

Maç 9 dakika uzatmaya giderken Caner Erkin'in hakem Cüneyt Çakır'a söylediği söz gündem oldu.

Caner Erkin Cüneyt Çakır'a: "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.” diyerek sitem etti.