Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a: Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, 393. kez karşı karşıya geldiği derbide Caner Erkin Cüneyt Çakır'a ''Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.” dedi.
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın 54. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçti. Büyük derbinin 75'inci dakikasında Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol 'VAR' kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.
CANER ERKİN HAKEME ÖFKE KUSTU
Maç 9 dakika uzatmaya giderken Caner Erkin'in hakem Cüneyt Çakır'a söylediği söz gündem oldu.
Caner Erkin Cüneyt Çakır'a: "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.” diyerek sitem etti.