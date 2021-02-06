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Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a: Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, 393. kez karşı karşıya geldiği derbide Caner Erkin Cüneyt Çakır'a ''Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.” dedi.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a: Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın 54. dakikada Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçti. Büyük derbinin 75'inci dakikasında Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'la attığı gol 'VAR' kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Caner Erkin'den Cüneyt Çakır'a: Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun

CANER ERKİN HAKEME ÖFKE KUSTU

Maç 9 dakika uzatmaya giderken Caner Erkin'in hakem Cüneyt Çakır'a söylediği söz gündem oldu.

Caner Erkin Cüneyt Çakır'a: "Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.” diyerek sitem etti. 

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