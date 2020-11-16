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  3. Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

Tuba Ünsal ile yaşadığı aşkla adını duyuran ve son zamanlarda da lüks villasında verdiği ev partileri ile gündemden düşmeyen İş insanı Caner Karaloğlu uslanmak bilmiyor.

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

İş insanı Caner Karaloğlu, geçen hafta babasının Yeniköy’deki villasında bir parti gerçekleştirmişti. Tepkilerin odak noktası olan Karaloğlu, önceki gece de aynı evde ünlü isimlerin de katıldığı 150 kişilik parti verdi.

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

İş insanı Caner Karaloğlu’nun düzenlediği partide sosyal mesafe ve maske kuralları dikkate alınmadı. Polis, particilere bir kez daha ceza yazdı.

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

Partiye Öykü Çelik, Rüzgar Çetin, Kerim Sabancı, Özlem Yarar gibi bir çok ünlü isimde katıldı.

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

Yüksek sesten rahatsız olan komşular, polise şikayette bulundu. Yeniköy’deki villaya birçok polis ve filyasyon ekipleri geldi.

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

Partiye katılanların evden ayrılmasına izin verilmedi. Ekipler eve girerek, 150 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiden çıkanlarsa yüzlerini gizleyerek kaçmaya çalıştı.

Caner Karaloğlu'nun partileri hız kesmeden devam ediyor!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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