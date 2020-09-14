Caner Taslaman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Caner Taslaman eşi | Kitapları

Haber kanallarında çok fazla gördüğümüz isim olan Caner Taslaman, yorumları ve söylemleriyle dikkat çekiyor. Akademisyen olan Taslaman, bazı televizyon programlarındaki yorumlarıyla gündeme gelen isimlerden birisi. Bundan dolayı internette çok fazla aratılan isimlerden birisi haline gelen Caner Taslaman hakkındaki bilgileri haberimizde verdik. Peki, Caner Taslaman kimdir? Kaç yaşında? Caner Taslaman eşi | Kitapları... Detaylar haberimizde...

CANER TASLAMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Caner Taslaman, 52 yaşında. Caner Taslaman, 1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul'da bitirdi.

Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite eğitimini tamamladı.

Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Big Bang Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle yüksek lisans, Evrim Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi'nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı.

Ayrıca "Küreselleşme Sürecinde Türkiye'deki İslam" çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakultesi'nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi'nde daha sonra Oxford Üniversitesi'nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi'nde ve Cambridge Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde profesör öğretim üyesidir.

CANER TASLAMAN EŞİ

Caner Taslaman'ın eşinin adı, Feryal Kalkavan Taslaman'dır.

CANER TASLAMAN'IN KİTAPLARI