Çangal ne demek, TDK'ya göre Çangal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çangal ne demek? Çangal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çangal kelimesi. Peki çangal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çangal nedir, çangal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇANGAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çangal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çangal kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çangal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu

- Dallı budaklı ağaç

- Fasulye sırığı, sırık

