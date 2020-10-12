Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu spor aletine asarak öldürdü

Rusya'da İngilizce öğretmeni olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Lyubov Melnikova, 4 yaşındaki oğlu ile evde yalnız kaldığı sırada, küçük çocuğu spor aletine asarak ölümüne neden oldu. Yaşanan korkunç olayın ardından annenin şoka girdiği öğrenildi.

Moskova'nın Pushkino kentinde, meydana gelen olayda, eşi ve kızı koşuya çıkan anne Lyubov Melnikova, 4 yaşındaki oğluyla evde yalnız kaldı. Henüz bilinmeyen bir sebeple oğlunu iple spor aletine asan anne, eve gelen eşini ve çocuğunu içeri almak istemedi. Ardından sadece kocası Vasily'nin eve girmesine izin veren Melnikova'nın eşi, çocuğunun iple asılı halde buldu. Oğluna kalp masajı ve suni teneffüs yaparak onu hayata döndürmeye çalışan baba, başarılı olamayınca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlilerinin öldüğünü belirlediği 4 yaşındaki çocuğa, annesi tarafından neden böyle bir şeyin yapıldığı öğrenilemezken polis ekipleri, gözaltına alınan Melnikova'nın şoka girdiğini ve konuşamadığını belirtti.