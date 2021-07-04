Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Copa America'dan elendiÜnlü YouTuber evleniyor! Duygu Özaslan müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu!4 Temmuz 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü: Alev alev yandı! Onlarca yaralı var...Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 4 Temmuz 2021 Pazar | Oğlak burcu, tüm gözler üzerinizde!EURO 2020 yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri belli olduEURO 2020'de Danimarka Çek Cumhuriyeti'ni tek farkla geçtiCani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktıYolda gördüğü bir kasa biber canına mal oldu! Metrelerce sürüklendikten sonra feci şekilde can verdi...Çağrı Ergün kimdir? Çağrı hype Ergün kaç yaşında? Hype ne demek?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Cani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

Cani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

Konya'da küçük çocuklarının üzerinde sigara söndürdüğü iddia edilen anne mahkeme kararıyla tutuklandı. Doktor raporu ile ispatlanmasına rağmen ifadesinde "Onlar mum yanığı" dedi.

Cani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

2 çocuk annesi Sibel A. geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet A. ile 6 ay önce evlerini ayırmıştı

A.Ş.A. (4.5) ve K.A.A. (3.5) adında iki çocukları bulunan çift ayrı yaşamaya karar vermişti. Haftada 2 gün çocuklarını gören Mehmet A. yine 22 Haziran'da da iki çocuğunu alıp annesine götürdü.

BABAANNE FARK ETTİ!

Torunlarına banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü. Babaanne durumu hemen oğluna haber verdi. Çocuklarını hastaneye götüren baba doktorun sözleriyle şoke oldu.

Doktor raporunda yaraların sigaradan kaynaklı çıkması üzerine Mehmet A. soluğu karakolda aldı. Çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

Cani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

HİÇBİRİNİ KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları yalanlardan, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında sadece birkaç noktada mum yanığı olduğunu iddia etti. Cani anne mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT