Cani annenin öz çocuklarına işkencesi doktor raporuyla kanıtlandı: Üzerinde sigara söndürdü karanlık odada aç bıraktı

2 çocuk annesi Sibel A. geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet A. ile 6 ay önce evlerini ayırmıştı

A.Ş.A. (4.5) ve K.A.A. (3.5) adında iki çocukları bulunan çift ayrı yaşamaya karar vermişti. Haftada 2 gün çocuklarını gören Mehmet A. yine 22 Haziran'da da iki çocuğunu alıp annesine götürdü.

BABAANNE FARK ETTİ!

Torunlarına banyo yaptıran Ayşe A. (65), 3.5 yaşındaki K.A.A.'nın vücudunda yanıklar gördü. Babaanne durumu hemen oğluna haber verdi. Çocuklarını hastaneye götüren baba doktorun sözleriyle şoke oldu.

Doktor raporunda yaraların sigaradan kaynaklı çıkması üzerine Mehmet A. soluğu karakolda aldı. Çocuklar, annelerinin kendilerine şiddet uyguladığını, karanlık odaya kilitleyip aç bıraktığını, üzerlerinde sigara söndürdüğünü anlattı.

HİÇBİRİNİ KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan anne Sibel A. ise tüm suçlamaları yalanlardan, oğlunun sol elinde ve sağ ayağında sadece birkaç noktada mum yanığı olduğunu iddia etti. Cani anne mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.