Cani baba, eşini ve oğlunu öldürdü!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinin Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden 49 yaşındaki Nevzat Aydoğdu, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı 40 yaşındaki eşi Fatma Aydoğdu ile 20 yaşındaki oğlu Enes Aydoğdu'yu tabancayla vurdu.

Olay sonrası 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayan Nevzat Aydoğdu, eşi ve oğlunu yaraladığını söyledi ve ekip talebinde bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri, Fatma ve Enes Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Nevzat Aydoğdu ise ekiplerin eve gelmelerinin ardından polise giderek teslim oldu.

Cenazelerin, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

EVE DÖNDÜKLERİNDE ANNE VE KARDEŞLERİNİN CENAZESİ İLE KARŞILAŞTILAR!

Öte yandan komşuları çiftin 3’ü kız 4 çocukları bulunduğunu ve zaman zaman tartıştıklarını ileri sürdü. Bu arada çiftin 2 kızının olaydan kısa süre önce köpeklerini gezdirmeye çıkardığı öğrenildi.

Eve döndüklerinde anne ve kardeşlerinin cenazeleriyle karşılaşan iki kız kardeş, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı