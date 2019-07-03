Cani babadan acı telefon: "Gel anneni öldürdüm"

Olay sabah Bursa Mudanya'nun Halitpaşa Mahallesinde bir sitede gerçekleşti. Yaklaşık 1 sene önce evden kaçan kızını iddiaya göre evlatlıktan reddeden 54 yaşındaki Hamdi K., görüşmek istediğini belirten eşi Filiz K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Hamdi K., evde bulunan pompalı tüfekle eşine 3 el ateş etti.

OĞLUNU "GEL ANNENİ ÖLDÜRDÜM" DİYE ARADI!

Kanlar içinde kalan Filiz K., olay yerinde hayatını kaybederken, Hamdi K. oğlu B.K.yı arayarak "Gel anneni öldürdüm" dedi. Hamdi K., oğlu ile görüştükten sonra Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip, "Karımı öldürdüm" diyerek teslim oldu.

Olay yerine giden polis, beraberinde sağlık ekipleriyle birlikte şüphelinin verdiği anahtarla eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Filiz K.nın yaşamını yitirdiği saptandı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Filiz K.nın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hamdi K.nın emniyetteki sorgulamasına devam ediliyor.