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  3. Cani evlat annesini önce boğdu sonra 15 kez bıçakladı!

Cani evlat annesini önce boğdu sonra 15 kez bıçakladı!

Muğla'nın Datça ilçesinde Hasan Oben Pullu (29), annesi Atiye Pullu'yu (54) önce boğdu daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polisler geldiğinde annesinin başında bekleyen katil Pullu gözaltına alındı.

Cani evlat annesini önce boğdu sonra 15 kez bıçakladı!

Olay, Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sularında kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. Psikolojik hastalıkları olduğu iddia edilen üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu (29), iddiaya göre annesi Atiye Pullu ile bir konu üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cinnet geçiren ve annesine saldıran Hasan Oben Pullu, önce annesini boğmaya çalıştı. Baygınlık geçiren kadın yere yığıldı. Cani evlada bu da yetmedi, mutfaktan aldığı bıçak ile annesini 15 yerinden yaraladı.

Cani evlat annesini önce boğdu sonra 15 kez bıçakladı!

EVE GELEN BABA VAHŞETLE KARŞILAŞTI!

Tartışmanın hemen öncesinde dışarı yürüyüş yapmaya çıkan Mustafa Pullu, eve döndüğünde vahşetle karşılaştı. Kapıdan içeri giren adam, mutfakta eşini kanlar içerisinde, oğlunu ise salonda otururken buldu. Ne yapacağını bilemeyen adam, durumu anında 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrası Atiye Pullu'nun cansız bedeni otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cani evlat annesini önce boğdu sonra 15 kez bıçakladı!

OLAY YERİNİ TERKETMEDİ, ANNESİNİN YANINDA BEKLEDİ

Annesini önce boğmaya çalışan sonra da 15 yerinden bıçaklayan cani evlat, olay yerinden kaçmak yerine, evinde beklemeyi tercih etti. Eve girdiklerinde Hasan Oben Pullu'nun annesinin başında beklediğini göre polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Cani evlat annesini önce boğdu sonra 15 kez bıçakladı!

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