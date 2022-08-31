Cani koca dehşet saçtı! Tartıştığı eşini önce darp etti sonra 51 yerinden...

İzmir'in Konak ilçesinde, dini nikhali oldukları öğrenilen çiftin tartışması sonrası cani koca darp ettiği eşini 51 yerinden bıçakladı.

Rukiye Karapunar
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Cani koca dehşet saçtı! Tartıştığı eşini önce darp etti sonra 51 yerinden...

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 2250 Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Havva Ç. (20) dini nikahlı eşi E.D. ile misafirliğe gitti. Burada kıskançlık nedeniyle Havva Ç. ile E.D. tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç.'yi bıçakla rehin alan E.D., ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cani koca dehşet saçtı! Tartıştığı eşini önce darp etti sonra 51 yerinden...

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.'nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

Cani koca dehşet saçtı! Tartıştığı eşini önce darp etti sonra 51 yerinden...

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk edip İzmir'e geldiği öne sürülen Havva Ç.'nin 4 ay önce E.D. ile tanışıp dini nikah ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

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