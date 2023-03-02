Canice Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canice Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Canice Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Canice Carroll ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Canice Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canice Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Canice Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Canice Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Canice Carroll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Canice Carroll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Canice Carroll 26 Ocak 1999 tarihinde Oxford şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Canice Michael Carroll şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Canice Carroll Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Canice Carroll, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 4 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Canice Carroll'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Canice Carroll Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/CaniceCarroll5

Canice Carroll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Canice Carroll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Canice Carroll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Canice Carroll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Oxford United

9 Ağustos 2018 yılında Brentford B

4 Ocak 2019 yılında Swindon Town

31 Mayıs 2019 yılında Brentford B

1 Ağustos 2019 yılında Carlisle United

30 Ocak 2020 yılında Brentford B

31 Ocak 2020 yılında Stevenage

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2020 yılında Queen's Park

4 Ağustos 2021 yılında Oxford City

Canice Carroll kimdir

Canice Carroll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Canice Carroll şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oxford United (2006-2016).

Canice Carroll Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Canice Carroll nereli

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