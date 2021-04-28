Caniler tarafından silahla vurulmuştu! Caretta Caretta’nın ilk tedavisi Kuşadası’nda yapıldı

Silahla vurulmuş halde kıyıda yaralı halde bulunan caretta caretta'ya getirildiği Sasalı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin ve veteriner hekim Yonca Özgen tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kaplumbağanın üzerinde yapılan incelemelerde, sol yüzgecinde derin bir yırtık olduğu, başının sol bölgesinde doku kayıplı bir yaranın bulunduğu tespit edildi. Yaraların temizliği yapılarak, lokal bir antibiyotikle yıkanması sağlanıp genel antibiyotiğe başlandı, ve anti parazitler uygulandı. Röntgen filmleri çekildiğinde, caretta caretta'nın genel olarak baş ve vücudunun farklı bölgelerinde yaklaşık 60 civarında saçma olduğu belirlendi.

İlk yardım tedavisi uygulandıktan sonra, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hakan Özdur, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği EKODOSD'un Başkanı Bahattin Sürücü ile görüştü.Yaralı kaplumbağanın ilk yardım müdahalesi EKODOSD derneğinde yapılması sağlandı. Yaralı kaplumbağa daha sonra DEKAMER'de daha detaylı tedavi yöntemleri uygulanması için Dalyan'a gönderildi.

İYİLEŞTİKTEN SONRA DENİZE BIRAKILACAK

Caretta caretta'nın yaraları ağır olduğu için tedavi süresinin uzun süreceğini tahmin ettiklerini açıklayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, iyileştiği takdirde kaplumbağanın tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakılacağını açıkladı. Denizlerin nadir canlılarından olan ve herkes tarafından bilinen ve sevilen caretta caretta'nın, ateşli bir silahla ağır bir şekilde yaralanmasının herkesi çok üzdüğünün altını çizen Bahattin Sürücü, bilinçsiz, duyarsız, vicdansız bazı kişilerin yol açtığı vahşetin artık durması gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı