TV8 ekranında bugün ilk bölüm ile ekrana gelecek olan Canım Annem dizisi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayımlanacak olan Canım Annem dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Canım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir.

Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer.

CANIM ANNEM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Selin Sezgin

Erol Gedik

Gece Işık Demirel

Serdar Yıldırım

Dilara Büyükbayraktar

Cansın Mısırlı

Faruk Pakiş

Özlem Savaş

Kayra Zabçı

Emin Önal

Belma Mamati

Yavuz Pekdiker

