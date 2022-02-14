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Canım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var?

TV8 ekranlarının yeni dizisi Canım Annem'in konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de haberimizde Canım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına yer verdik...

Canım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var?

TV8 ekranında bugün ilk bölüm ile ekrana gelecek olan Canım Annem dizisi konusu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün yayımlanacak olan Canım Annem dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Canım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar..

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir.

Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer.

Canım Annem dizisi konusu nedir? Canım Annem oyuncu kadrosunda kimler var?

CANIM ANNEM OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Selin Sezgin
Erol Gedik
Gece Işık Demirel
Serdar Yıldırım
Dilara Büyükbayraktar
Cansın Mısırlı
Faruk Pakiş
Özlem Savaş
Kayra Zabçı
Emin Önal
Belma Mamati
Yavuz Pekdiker
 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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