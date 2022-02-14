Ekranların yeni dizisi 'Canım Annem' tanıtımının ardından yayın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Canım Annem dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

CANIM ANNEM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez'in yaptığı Canım Annem dizisi oyuncuları arasında, Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer aldığı günlük dizi “Canım Annem” 14 Şubat Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün TV8 ekranında izleyici ile buluşacak.

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Annesini çok seven masum bir kız olan Zeynep'in kalbi doğuştan deliktir. Bir gün annesi Cemre, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Ancak bunu Zeynep'e söylemezler çünkü küçük kızın kalbi bu üzüntüyü kaldıracak kadar güçlü değildir. Cemre ölürken ağır iftiralara uğrar. Bu iftiralar yüzünden, eşine çılgınlar gibi aşık olan Murat Cemre'den nefret etmeye başlar. Oğlunu her zaman Melek ile evlendirmek isteyen Murat'ın annesi için ise uygun şartlar oluşmuştur. Zeynep, annesinin öldüğü haberini ve babasının Melek'le evleneceği haberini alınca kendinden geçer..