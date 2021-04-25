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Çankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Çankaya, Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Çankaya, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Çankaya ve Artvin Hopaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Çankaya sahasında Artvin Hopaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Çankaya - Artvin Hopaspor maçı skoru ne oldu?

Çankaya, Artvin Hopaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Çankaya -Artvin Hopaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Çankaya Artvin Hopaspor Maçının Hakemleri 
Deniz Sercan Akgül(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Enes Ahi(dördüncü Hakem)

ÇANKAYAÇankaya

Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 12. Mücahit Eraydın, 15. İsmail Karakaş, 34. Erol Yükseker, 39. Mustafa Şen, 51. Yasin Öztop, 53. Furkan Safi, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu

Yedekler
38. Serhat Ekincioğlu, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 16. Onur Erdem Günel, 17. Doğukan Delimehmet, 22. Ramazan Özcan, 55. Emir Kaan Erik, 69. Mustafa Dündar

Teknik Sorumlu
İlker Erdem

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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ARTVİN HOPASPORArtvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11
41. Murat Özkan, 2. Saffet Gurur Yazar, 7. Fatih Dalgıç, 9. Eray Pazar, 15. Yasin Tosun, 20. Furkan Tuşik, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış

Yedekler
35. Halil Tosun, 14. Hüseyin Can Öztürk, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 23. Can Yılmaz, 88. Baran Topaloğlu, 94. Mertcan Arslan

Teknik Sorumlu
İsmail Cem Cambaz

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
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