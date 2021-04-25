Çankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Çankaya, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Çankaya ve Artvin Hopaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Çankaya sahasında Artvin Hopaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Çankaya - Artvin Hopaspor maçı skoru ne oldu? Çankaya, Artvin Hopaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çankaya -Artvin Hopaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Çankaya Artvin Hopaspor Maçının Hakemleri

Deniz Sercan Akgül(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Enes Ahi(dördüncü Hakem)

Çankaya

Çankaya İlk 11

1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 12. Mücahit Eraydın, 15. İsmail Karakaş, 34. Erol Yükseker, 39. Mustafa Şen, 51. Yasin Öztop, 53. Furkan Safi, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu



Yedekler

38. Serhat Ekincioğlu, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 16. Onur Erdem Günel, 17. Doğukan Delimehmet, 22. Ramazan Özcan, 55. Emir Kaan Erik, 69. Mustafa Dündar



Teknik Sorumlu

İlker Erdem



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Artvin Hopaspor

Artvin Hopaspor İlk 11

41. Murat Özkan, 2. Saffet Gurur Yazar, 7. Fatih Dalgıç, 9. Eray Pazar, 15. Yasin Tosun, 20. Furkan Tuşik, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış



Yedekler

35. Halil Tosun, 14. Hüseyin Can Öztürk, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 23. Can Yılmaz, 88. Baran Topaloğlu, 94. Mertcan Arslan



Teknik Sorumlu

İsmail Cem Cambaz



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

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