Çankaya 3 - 1 Artvin Hopaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Çankaya, Artvin Hopaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Çankaya, Artvin Hopaspor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Çankaya ve Artvin Hopaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Çankaya sahasında Artvin Hopaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Çankaya - Artvin Hopaspor maçı skoru ne oldu?
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Çankaya -Artvin Hopaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Çankaya Artvin Hopaspor Maçının Hakemleri
Deniz Sercan Akgül(hakem), Adnan Akbulut(1. Yardımcı Hakem), Harun Reşit Güngör(2. Yardımcı Hakem), Enes Ahi(dördüncü Hakem)
Çankaya İlk 11
1. Beycan Kaya, 7. Mert Kurt, 12. Mücahit Eraydın, 15. İsmail Karakaş, 34. Erol Yükseker, 39. Mustafa Şen, 51. Yasin Öztop, 53. Furkan Safi, 61. Cemre Atmaca, 77. Deniz Keskin, 99. Murat Batuhan Abdikoğlu
Yedekler
38. Serhat Ekincioğlu, 80. Miraç Can Doksanoğlu, 16. Onur Erdem Günel, 17. Doğukan Delimehmet, 22. Ramazan Özcan, 55. Emir Kaan Erik, 69. Mustafa Dündar
Teknik Sorumlu
İlker Erdem
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Artvin Hopaspor İlk 11
41. Murat Özkan, 2. Saffet Gurur Yazar, 7. Fatih Dalgıç, 9. Eray Pazar, 15. Yasin Tosun, 20. Furkan Tuşik, 37. Safa Ali Memnun, 58. Yücel Yıldırım, 61. Talha Aydemir, 77. Ufuk Ayaydın, 95. Yakup Kayış
Yedekler
35. Halil Tosun, 14. Hüseyin Can Öztürk, 17. Furkan Cinkaya, 22. Oğuzhan Kanmaz, 23. Can Yılmaz, 88. Baran Topaloğlu, 94. Mertcan Arslan
Teknik Sorumlu
İsmail Cem Cambaz
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor