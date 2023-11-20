Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 karayolu kar yağışı nedeniyle kapadı. Saatlerce yollarda kalan sürücüler, "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz" diyerek yolun açılmamasına tepki gösterdi!

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Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D100 kara yolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul istikametinde seyreden araçlar, kar ve buzlanmanın yolunu kapatmasıyla birlikte saatlerce mahsur kaldı. Kara yolunda oluşan uzun kuyruklar nedeniyle sürücüler araçlarını durdurmak zorunda kaldı, bu sırada vatandaşlar ise ihtiyaçlarını belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde karşıladı. Kış lastiği olmayan araçlar, Çerkeş ilçesinden Kızılcahamam istikametine geçişine izin verilmedi.

"3 saattir burada bekliyoruz"

3 saattir yolda beklediğini ifade eden tır şoförü Mustafa Akar, "Kocaeli - Trabzon hattında çalışıyorum. Bolu tüneli kapalıymış, bu yüzden 3 saattir burada bekliyoruz" dedi.

"Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"

Yolda mahsur kaldığını ve üşüdüğünü belirten Hakan Doruk, "Neredeyse 4 saattir burada bekliyoruz. Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz, donduk" diye konuştu.

"Belediyenin tahsis ettiği yerde bekliyoruz"

Belediyenin tahsis ettiği kültür merkezinde konaklayan Recep Ardahan, "Erzincan'dan İstanbul'a doğru gidiyorduk. Çerkeş'te yolda kaldık. Tırlar yolu kapatmış, emniyet ekipleri de güvenlik için geçişe izin vermiyor. Belediyenin tahsis ettiği yerde bekliyoruz. Ekiplerden sabah ulaşıma açılacak bilgisine ulaştık" ifadelerini kullandı.

Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"

Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"

Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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