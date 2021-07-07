Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Tunceli İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in görev değişikliğine gidilerek Çankırı İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ÇANKIRI İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ DELEN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Çankırı İl Emniyet Müdürü 50 yaşındaki Yılmaz Delen, 15 Kasım 1971 tarihinde Aksaray'da doğdu.



Değişik rütbelerde sırasıyla;

- 1994 - 1998 Mersin Emniyet Müdürlüğü

- 1998 - 2002 Bingöl Emniyet Müdürlüğü

- 2002 - 2009 İstihbarat Daire Başkanlığı

- 2009 - 2012 Niğde Emniyet Müdürlüğü

- 2012 - 2014 Erzurum Polis Mesleki Eğitim Merkezi

- 2014 - 2016 İstihbarat Daire Başkanlığı

- 2016 - 2018 Hudut Kapıları Daire Başkanlığı

- 2018 - 2019 Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır.



19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararname ile Tunceli Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.