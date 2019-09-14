Çankırı'da 4.7 ve 4.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Merkez üssü Çerkeş ilçesi olan depremlerin Ankara'da da hissedildiği öğrenildi.

Çankırı'da 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler Ankara ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Çankırı Belediye Başkanı yaptığı açıklamada bölgede olumsuz herhangi bir vaka olmadığını bildirdi. Çerkeş Kaymakamı Zikri Şahin de depremde herhangi bir can kaybı olmadığını açıkladı