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  3. Çankırı'da karantina kurallarını uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi!

Çankırı'da karantina kurallarını uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi!

Çankırı'da denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişi yakalanarak yurda yerleştirildi. Biri kahvehanede diğeri polis uygulamasında yakalanan bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandı.

Çankırı'da karantina kurallarını uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi!

Çankırı'da karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiği ve bu kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denetim ekiplerimiz tarafından karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 2 vatandaşımız yakalanmış olup kendilerine idari para cezası uygulanmış ve yurda yerleştirilmişlerdir. Ayrıca haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır. " ifadelerini kullandı.

Karantina kurallarını ihlal eden vatandaşlardan birinin kent merkezinde bir kahvehanede yakalandığı diğerinin de polis ekiplerince yapılan uygulama sırasında tespit edildiği öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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