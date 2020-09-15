Çankırı’da vaka artışı devam ediyor: Maske var sosyal mesafe yok

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında vaka sayısında tehlikeli artış gözlenen şehir arasında yer alan Çankırı'da, maske takma zorunluluğuna genel olarak uyulurken cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği gözlendi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19) tehlikesi devam ederken Çankırı'da da son dönemlerde vakalarda artış yaşanıyor.

Salgının daha da yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler ortaya konulurken vatandaşların bu kurallara zaman zaman uymadığı görüldü. Vatandaşların genellikle maske taktığının gözlendiği kentte, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Kentte vakaların artması durumunda yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği bildirildi.

"BAŞARI, BİRLİKTE MÜCADELEDE GİZLİDİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, korona virüs vakalarının artış yaşandığı Çankırı dahil 5 ilin Sağlık Müdürleriyle video konferans yoluyla bir araya gelerek genel durum hakkında bilgi aldı. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Sağlık Bakanı Koca ile yapılan video konferansta kentteki vakalarla alakalı bilgi verdi.

Bakan Koca toplantıyı sosyal medya hesabından, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" açıklamasıyla paylaştı.