Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı
Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde meydana gelen kazada, bir sürücü kursuna ait 18 BE 466 plakalı otomobile, 18 AZ 386 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı.
Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde meydana gelen kazada, bir sürücü kursuna ait 18 BE 466 plakalı otomobile, 18 AZ 386 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı. Çarpma sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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