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  3. Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde meydana gelen kazada, bir sürücü kursuna ait 18 BE 466 plakalı otomobile, 18 AZ 386 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı.

Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde meydana gelen kazada, bir sürücü kursuna ait 18 BE 466 plakalı otomobile, 18 AZ 386 plakalı servis minibüsü arkadan çarptı. Çarpma sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

Çankırı’da Yapraklı-Çankırı yolu KYK Yurtlar bölgesinde trafik kazası: 2 yaralı

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