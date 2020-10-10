Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi de depremi 3.8 büyüklüğünde duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 6.96 kilometre altında kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesine göre deprem 3,8 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre altında meydana geldi.
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Çerkes (Çankiri)
Tarih-Saat : 10.10.2020, 14:46:06 TSİ
Enlem : 40.7253 N
Boylam : 33.0066 E
Derinlik : 6.96 km
Detay : https://t.co/zLFPq7kGn7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Son depremleri görmek için tıklayınız
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 10, 2020
HACILAR-CERKES (CANKIRI) https://t.co/udlAYhgqAb
10.10.2020, 14:46:05 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli