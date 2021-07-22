Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Mersin'de meydana gelen olayda film sahnelerini aratmayan bir yangın çıktı. Seyir halindeki otobüs bir anda alev alarak, cayır cayır yanmaya başladı. Araç tamamen alevlere teslim olurken, yolcular yanmaktan son anda kurtuldu. Yangını fark eden sürücü yolcuların araçtan inmesini sağlarken, kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü.

YOLCU OTOBÜSÜ BİR ANDA ALEV ALDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. S.D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

32 YOLCU SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ SAYESİNDE YANMAKTAN KURTULDU

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonrası apar topar araçtan inen yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. İnsanlar şaşkın bakışlar arasında otobüsün yanmasını izledi. Öte yandan canlarını son anda kurtaran yolcuların büyük panik yaşadıkları görüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı