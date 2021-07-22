23 Temmuz 2021 Cuma bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıCanlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldüOyun tutkunlarına Battlefield müjdesi! Ücretsiz olarak dağıtılacakSüper Loto sonuçları 22 Temmuz 2021 Perşembe | 22.07.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı UEFA Avrupa Konferans Ligi: Sivasspor, Petrocub'u Caner Osmanpaşa'nın tek golüyle yendi: 1-0SON DAKİKA | Bakan Soylu açıkladı! Artvin'deki sel felaketinde bir kişi kaybolduTuba Büyüküstün'den kötü haber! Güzel oyuncu koronavirüse yakalandıBir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandıUEFA Konferans Ligi: Sivasspor 1-0 Petrocub |MAÇ SONUCUOnur Eker kimdir? Onur Eker bulundu mu son dakika?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Mersin'de meydana gelen olayda seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alevlere teslim olurken, araçta bulunan 32 yolcu yanmaktan son anda kurtuldu.

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Mersin'de meydana gelen olayda film sahnelerini aratmayan bir yangın çıktı. Seyir halindeki otobüs bir anda alev alarak, cayır cayır yanmaya başladı. Araç tamamen alevlere teslim olurken, yolcular yanmaktan son anda kurtuldu. Yangını fark eden sürücü yolcuların araçtan inmesini sağlarken, kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü.

YOLCU OTOBÜSÜ BİR ANDA ALEV ALDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. S.D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

32 YOLCU SÜRÜCÜNÜN DİKKATİ SAYESİNDE YANMAKTAN KURTULDU

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otobüs kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonrası apar topar araçtan inen yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. İnsanlar şaşkın bakışlar arasında otobüsün yanmasını izledi. Öte yandan canlarını son anda kurtaran yolcuların büyük panik yaşadıkları görüldü. 

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

Canlarını zor kurtardılar! Yolcu otobüsü cayır cayır yandı! Facianın eşiğinden dönüldü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT