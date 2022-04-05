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  3. Canlı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklama!

Canlı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklama!

Canlı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki sivil ölümlere ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklama!

Canlı | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte, Çelik'in öne çıkan satır başlıkları...

"Rusya-Ukrayna savaşının umarım yakın zamanda bittiğini görürüz. 

Savaşı bitirecek olan diplomatik çalışmalardır. Belli liderlerin tartışabileceği taslağın ortaya çıkmasının ardından Ankara ya da İstanbul'da bir görüşme yaparak çabamızı sonuçlandırmış oluruz.

Buça'daki görüntüler üzüntü verici. Savaş hukukuna uymayan eylemlere imza atıldığı görülmektedir. İnsanlık dışı eylemlerin sorumluları ortaya çıkmalı. 

Görüdü ki NATO içinde Türkiye'nin rolü tartışılmaz. 

Avrupa Birliği'nin Türkiyesiz bir Ukrayna zirvesinin manasınız olduğunu görüyoruz. "

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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