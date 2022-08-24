Canlı | Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde konuşuyor!

Canlı! Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Canlı | Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde konuşuyor!

Canlı! Cumhubaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ödül töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bilindiği gibi ülkemiz dünyanın en büyük 250 müteahhiti listesinde 48 firmasıyla iftihar verici bir yerde bulunuyor. Dünyanın en büyük 225 teknik müşavirler listesinde de 7 firmayla temsil ediliyoruz. Firmalarımızın bizi başarıyla temsil etmeyi sürdürmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası müteahhitlik gelirlerinden aldığımız payı arzu ettiğimiz seviyede olmadığının altını çizmek istiyorum. Yılda 420 milyar doları geçebilen bu büyük pastadan çok daha büyük pay almalıyız. Malzeme ve işçilik maliyetlerinin artması zorluklara yol açmaktadır. Salgın döneminde gelişmiş ülkelerin altyapılarının nasıl yetersiz ve eski olduğunun ortaya çıkması, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak devasa yatırımların habercisi olarak görüyorum.

Türkiye son 20 yılda, kara, hava ve demiryolu altyapısını büyük ölçüde yenilemiş, TOKİ ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehirlerinin çehresini değiştirmiştir. Şehir hastaneler, ana sınıfından üniversiteye kadar sistemlerini güçlendirmiştir. Çok büyük yatırımlar gerçekleştirmiş bir ülkeyiz.

Uluslararası müteahhitlik hizmetlerinin büyüklüğünün 2030'larda 750 milyar Dolar seviyesine çıkacağı öngörülmektedir. Ülkemizin bu pastadan aldığı payı ilk etapta 75 milyar dolara yani yüzde 10'a çıkarmayı hedeflemekteyiz.

Son yarım asırda 131 ülkede 460 milyar dolarlık proje yürüten müteahhitlerimiz için bu hedefin gerçekçi olduğundan şüphe duymuyorum. Dövizden istihdama teknoloji transferinden makine parkının geliştirilmesine kadar pek çok alanda sayısız faydası olan müteahhitlik hizmetlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Yurt dışı seyahatlerimizde muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerin gündemine sizlerin orada sorunu varsa gündeme alıyor, çözümü için iradeyi ortaya koyuyoruz.

Özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavaere yapmak suretiyle onların güya haklarını alıp iade edeceklermiş gibi imkan yaratma çabaları karşısında bakanlarıma söylüyorum, hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal düzenleme, bu adımı atacağız. Vergi konusunda Hazine Bakanımız hiç gecikmeden, Meclis'in açılmasını beklemeden, süratle adım atıp bunun çıkışını da bakanlığımızın sağlaması gerekir.

Bizim baktığımız tek husus ülkemize yaptığınız katkılardır. Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, güçlendirecek 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ülkemizin kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı olmamız gereken dönemden geçiyoruz.

detaylar gelecek...

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