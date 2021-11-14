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Canlı |Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi!

Canlı |Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Troya Müzesi’nde, “Ezineli Yahya Çavuş” belgeselinin galası sebebiyle gençlerle bir araya geldi.

Canlı |Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de gençlerle bir araya geldi!

Canlı |Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Troya Müzesi’nde, “Ezineli Yahya Çavuş” belgeselinin galası sebebiyle gençlerle bir araya geldi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan satır başlıkları; 

"Müzeyi gezen ziyaretçiler kendilerini 7 başlık altında sergilenen bir hikayede bulmaktadır. Troya Anadolu'dur. Anadolu'da da insanımız için hayırlı olana sahip çıktık."

"Bugün burada iki heyecanı bir arada yaşıyorum. Troya Müzesi bu toprakların sahip olduğu zenginlikleri barındıran ülkemize kazandırdığımız en anlamlı eserlerden biridir. Troya Anadolu'daki tüm halkları temsil eder. Anadolu'da da iyi olan güzel olan insanımız için hayırlı olan ne bulduysak ne gördüysek hepsine sahip çıktık. Tarihimizi korumak için her türlü adımı atıyoruz. Müzeler fakiri bir ülke olmaktan çıkıyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki modern müzeler bizim dönemimizde yapılmıştır ve yapmaya da devam ediyoruz. "

"Ezineli Yahya Çavuş, cesaretiyle Çanakkale Savaşı'nı ölümsüz kılan sembollerimizden biridir. Ezineli Yahya Çavuş belgeselini ağlayarak izledim. Ezineli Yahya Çavuş belgeselini değerli bir çalışma olarak görüyorum. Ezine Köyü'ndeki vatandaşlarımızın da katkıda bulunduğu bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yahya Çavuş milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Semra Dinçer'e tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Gençlerimizin, kahramlarımızın izinden giderek yeni destan yazacaklarına inanıyorum. "

“Seçme yaşı da seçilme yaşı da 18 olsun dedik. Bu, gençliğinize güvenmeyi getiriyor. Gençliğimizi seven biziz.”

“Okullarımızın halini biliyorsunuz, benim emsalim kardeşlerim veya benden 10-15 yaş küçük olan kardeşlerim bilir. Okullarımızın hali neydi? Kitabımız yoktu. Teksir kağıtlarıyla okuyorduk. Kırtasiyeci dükkanından kitap alamazdık. O günleri yaşadık.”

"Muhalefet gençlik üzerine hesap yapıyor. Bunların hepsi yalan. Gençleri biz seviyoruz. Gençliğin sevdalısı biziz."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

"4,4.5 yıl kadar önce temelini attığımız bu köprü adeta biliyorsunuz bir boğaz köprüsü bir tarafı Asya bir tarafı Avrupa bir de burası. Ortasından denizin geçtiği ve iki kıtayı böldüğü yerler. Şimdi burada da tabii düşünün deniz dalgalı olur seferler durur, insanlar bir yerden bir yere geçemez. Mesela bir yerde eğer işin kaderini değiştireceksiniz işte büyük oynamak budur. Bize önceden 'bu hayal bu yapılamaz' demişlerdi. Ama bunların hayal dediklerini biz gerçeğe dönüştürdük. 18 Mart Köprüsü dünyada bir numara. Her zaman söylerim yol medeniyettir. Medeni olmak bu eserlerle olur."

"Büyük oynamak budur, bize ‘yapılamaz’ demişlerdi"

KINALI- TEKİRDAĞ OTOYOLU PROJESİ

"Görüşmeleri yaptık, bu projeyi de gerçekleştireceğiz"

 

 

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