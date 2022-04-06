Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Ekonomisi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olma yolunda!

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle buluşmasında önemli açıklamalara yer veriyor. İşte önemli satır başlıkları...

"2020 ve 2021 Ramazan aylarını salgın münasebetiyle kısıtlamaların gölgesinde geçirmiştik. Bu ramazan ayında da maalesef Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik insani trajedilerle girdik. İstihdam, üretim, ihracat gibi alanlarda gösterdiğimiz başarılarla küresel boyuttaki krizden ülkemizi ayırdık. Salgın tehdidini büyük ölçüde geride bıraktık, yakında kalan izlerini de sileceğiz."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Asgari ücrette yılbaşında yaptığımız artışlarla bu telafiyi gerçekleştirmiştik. Küresel fiyat artışlarını vatandaşlarımıza olabildiği kadar geç yansıtmaya çalıştık."

"20 Aralık'tan itibaren opsiyonları tekrar istikrara kavuşturduk. Karadeniz'in kuzeyinde başlayan savaş ile piyasalardaki dengesizliği iyice artırdı. Küresel düzeyde yaşanan her gelişme bizi de yakından ilgilendiriyor. Bir de buna yanına gözünü para bürümüş fırsatçıları eklediğimizde, milletimiz yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşılaşmaktadır. Tüm bunlar bizim milletimize karşı sorumluluğumuzu ortadan kardıran bahaneler değil, olamaz."

"Karşımıza çıkan tabloya bakarak tarihi bir karar verdik. Y ekonomimizi faiz, enflasyon sarmalına sokup işsizliği artıracaktık. Ya da yeni bir paradigmayı ortaya koyacaktık. Biz 2. sine karar verdik. Ekonomimizi yatırım, üretim, istihdam, cari fazlayla... planına geçtik. Salgınla birlikte yeniden yapılan küresel üretim sisteminde ülkemizi önde gelen merkezlerden biri haline getirmek için harekete geçtik."

"YENİ SAFHAYA GEÇİYORUZ"

"Altını çizerek ifade ediyorum. Bu gerçekler vatandaşlarımızın günlük hayatta yaşadığı sıkıntılara bihaber kaldığımız anlamına gelmiyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden yapma kararımızdan geri adım atmadık, atmayacağız."

"İnsanlarımızın Fahiş Fiyat artışları, enflasyon sebebiyle gerileyen alım güçlerini eskisinden üstüne çıkarmaktır. Asgari ücret artışıyla bu telafiyi bir nebze gerçekleştirmiştik."

"Ancak Ukrayna-Rusya krizinin enerji ve gıda başta olmak üzere emtiya fiyatlarını tekrar yükselişe getirmesiyle beraber yeni krizleri de meydana getirdi. Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek, hem de bizi dünyanın 10 büyük ekonomisinden vazgeçirmeyecek..."

"TÜRKİYE'NİN TARİHİ FIRSATI KAÇIRMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Milletimiz, asırlardır beklediği yere ulaşmaya, bir el uzatımı uzaklıkta olduğunu biliyor. Milletimize sözümüz var; Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz."

"AK Parti olarak, ülkemizi 20 yıldır en ileri demokrasi kalkınma seviyesine çıkarmak için çalışırken birkaç konu üzerine titredik. Birincisi yatırım seferberliği... Edirne'de bütün buğday tarlalarını katran, zift bürümüş. Anlatırsak, bunu kalplere gönüllere kazırsak, vatandaş da "doğru ya, bunlar hakikaten varmış" der. Ülkemizin her vatandaşının hayatına dokunan eserler kazandırdık. Türkiye'nin temel altyapı konusunda kayda değer eksiği kalmamıştır."

" Çankaya'dan buraya geliyorum. Gelirken çukur, çamurlardan geçinmiyor. İstanbul farklı mı? Orası da aynı. Şu an yeniden eski Türkiye geri geliyor. Bunları milletimize anlatmaya mecburuz. Milletimiz de buradan hareketle bunların notunu versin.

Üzerine titrediğimiz alanlardan biri de savunma sanayimizdi."

" Sınırlarımızı koruyacak güçlü bir orduya, içeride güvenliği sağlayacak polis, jandarmaya ihtiyaç vardır. İşe önce terörle mücadele ile başladık. Daha fazla kan dökülmeden suhuletle çözmek için, kimsenin cesarete edemeyeceği adımlarla biz attık."

" Kahraman askerlerimizin, polislerimizin, jandarmamızın gayretleriyle terörü sınırlarımız içerisinde tamamen bitirme noktasına geldik. Türkiye, yıllardır devam eden terörle mücadelesinde, sadece siyasi değil, savunma sanayi anlamında da ciddi ambargolara maruz kalmıştır."

" Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenler, sınırlarımızın içinde ve dışında hareket haline geçerken savunma sanayimiz emekleme dönemini geride bırakmış, adım atar hale gelmişti. Dün Filipinler'e ATAK helikopter ihraç etmek için gitti. Biz şimdi helikopter ihraç eder hale geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları neyse ona göre hareket ettik."

"Artık konvansiyonel sistemlerin ötesine geçip, çalışmalarımıza uzayı da dahil ettiğimiz bir alandayız. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız, tamamlamamız gereken projelerimiz var. Ama artık sıkıntılı süreçleri geride bıraktığımızdan emin olabilirsiniz."