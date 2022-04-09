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  3. Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz."

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz."

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Güçleriyle iftar buluşmasında bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz." ifadelerine yer verdi.

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz."

Canlı | Başkan Erdoğan, Baltalimanı Polisevi’nde, "Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli ile İftar Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Gündeme dair açıklamalara yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis ve güvenlik teşkilatına şükranlarını sunarak "Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir." ifadelerini kullandı.

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başlıkları;

"Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir."

"İnsanları bir arada tutmanın ilk şartı can ve mal güvenliğini, geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlamaktır."

"Terörle mücadelede ülkemizi yeni bir döneme açmış bulunuyoruz."

"Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz."

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz.

"Teröristleri sınır ötesinde de gizlendikleri inlerde buluyor, başlarını eziyoruz."

"Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz."

"Güvenlik kurumlarını sadece FETÖ'den temizlemekle kalmadık, personel eksikliklerini giderdik, başarılı bir kadro ortaya çıkardık"

"Türkiye bölgesindeki krizlere, provokasyon girişimlerine rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıktı."

"Polislerimizin üzerlerine gelindiğini haksız zan altında bırakıldığını görüyoruz. Sizler bunlara aldırmayın sadece vazifenize odaklanın."

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en güvenli ülkelerinden biriyiz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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